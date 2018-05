Camera di commercio: avanzo di un milione di euro

La Camera di commercio di Bergamo

BERGAMO — Il consiglio camerale della Camera di commercio di Bergamo ha approvato il bilancio consuntivo 2017 che chiude con un avanzo di 1.098.187 euro.

“Siamo un ente solido finanziariamente e attento nella gestione, anche in un periodo caratterizzato dall’intenso processo di riforma del sistema camerale che ha ridefinito le funzioni e confermato il taglio del diritto annuale del 50% rispetto al 2014 – ha commentato il presidente Paolo Malvestiti -. Le nostre entrate hanno visto negli ultimi anni una drastica diminuzione, che è stata compensata soltanto in parte dall’aumento del 20% del diritto annuale per il triennio 2017-2019, autorizzato dal Ministero per lo sviluppo economico e destinato a tre progetti strategici: ‘Punto Impresa Digitale’, ‘Orientamento al lavoro e alle professioni’, ‘Turismo e attrattività’”.

“Nonostante ciò la Camera di Bergamo è riuscita a sostenere nel 2017 lo sviluppo economico locale con interventi a supporto delle imprese per più di 6,6 milioni di euro, pari a circa il 40% dei proventi correnti”.

Sul fronte dei ricavi si registra una riduzione del 10% rispetto al 2016 con riferimento ai proventi da diritto annuale risultati pari a oltre 11 milioni, mentre sono confermati i proventi per diritti di segreteria pari a 5,2 milioni.

Per quanto riguarda gli oneri correnti, sono complessivamente pari a 17,5 milioni con una riduzione dell’8% rispetto al 2016, riduzione che ha interessato sia le spese del personale che le spese di funzionamento, in linea con le politiche di contenimento delle spese adottate da anni. Rimane sempre pesante l’effetto sulle finanze dell’Ente degli esborsi previsti dai decreti “taglia spese”; infatti per l’anno 2017 il contributo forzoso all’Erario è stato pari a 971.254 euro.

La gestione finanziaria si è chiusa con un avanzo di 1.006.723 euro, in linea con la previsione.

La gestione straordinaria ha evidenziato un risultato positivo di 941.763 euro dovuto principalmente alle sopravvenienze attive per diritto annuale di anni precedenti conseguenti dell’emissione di ruoli esattoriali.

Il presidente Malvestiti ha illustrato l’attività che spazia dal sostegno all’internazionalizzazione con contributi diretti a imprese per oltre 850.000 euro, seminari informativi, assistenza tramite Lombardia Point, progetti di accompagnamento, corsi e master, realizzati anche in collaborazione con Bergamo Sviluppo; marketing territoriale, con la partecipazione finanziaria al recupero del teatro Donizetti, a Bergamo Scienza, East Lombardy e al progetto Forme per la promozione dell’enogastronomia, e a Turismo Bergamo, solo per citare i più importanti.

La Camera è stata attiva anche sotto il profilo degli studi e progetti territoriali diffondendo periodicamente i dati dell’osservatorio sulle imprese, i rapporti sull’interscambio con l’estero, la congiuntura economica e sviluppando i progetti dei Tavoli Ocse e del Tavolo dell’edilizia.

Oltre a ciò, i servizi anagrafici hanno gestito oltre 70.000 richieste di aggiornamento del Registro delle imprese evase con una media di 2 giorni lavorativi, hanno rilasciato oltre 8.000 dispositivi digitali, oltre 10.000 visure e certificati e vidimato più di 9.000 libri contabili. Nel 2017 si è dato avvio al servizio di Assistenza Qualificata d’Impresa per la registrazione di start-up innovative.

I servizi certificativi per l’estero si sono attestati, come lo scorso anno, a oltre 64.000 documenti rilasciati per l’esportazione. Si aggiungono 158 procedure di mediazione e 37 arbitrati; 355 tra marchi e brevetti registrati e, dato amministrativo, una tempistica di pagamento dei fornitori che si mantiene inferiore a 20 giorni.