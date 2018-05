L’Albinoleffe batte il Vicenza 2-0

BERGAMO — L’Albinoleffe ha battuto il Vicenza per 2-0 allo stadio Atleti azzurri d’Italia di Bergamo. Un match importantissimo per la post-season di entrambe le squadre.

Diametralmente opposte le ragioni: se i bergamaschi necessitavano dei tre punti per raggiungere il miglior piazzamento playoff possibile, i vicentini dal canto loro, con un orecchio a Teramo, volevano tener viva la speranza di raggiungere il diciassettesimo posto in modo da garantirsi un vantaggio in ottica playout.

Motivazioni a mille dunque, ma chi parte con il piede pigiato sull’acceleratore è l’AlbinoLeffe che si rende pericoloso con due intuizioni, una di Sbaffo l’altra di Gelli, destinatario in entrambi i casi Gonzi sempre però anticipato dall’attenta retroguardia ospite. Al 21’ Ravasio, servito da un tacco volante del toscano con il numero ventitré non inquadra lo specchio della porta per una questione di centimetri. Al 24’ ancora una pennellata di Gelli fa venire i brividi a tutta la retroguardia vicentina, ma Sbaffo inseritosi dalle retrovie non riesce ad impattare la palla. Tre giri di lancette più tardi Gonzi prova la rasoiata da fuori area mettendo i brividi a Valentini. Vicenza che si vede in avanti al 33’ con l’ex di giornata Ferrari che, su cross di Ferchichi, gira il pallone mandandolo però a lato.

La ripresa si apre con un tiro-cross di Gonzi al 6’ deviato in angolo da Valentini. Sul successivo capovolgimento di fronte il Vicenza si rende pericoloso con una conclusione di Tassi che non centra il bersaglio grosso. Una fiammata improvvisa dei locali porta al vantaggio: è il 15’ e Ravasio entra in area e con un diagonale chirurgico fredda Valentini.

Otto minuti più tardi l’Albinoleffe potrebbe addirittura raddoppiare ma il tentativo di Montella a botta sicura è salvato provvidenzialmente da Milesi in spaccata. Il numero dieci però si rifà con gli interessi e al 38’ raddoppia i conti con un tiro strozzato che supera comunque l’estremo difensore veneto. A due dal termine Coppola prova la botta dal limite ma la sfera sibila il palo ed esce. Il tiro di Tassi in pieno recupero non cambia l’esito di una gara vinta meritatamente dai padroni di casa che chiudono così la stagione regolare al quinto posto.