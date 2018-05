Grumello, camion perde carico: 10 km di coda in autostrada

Incidente questa mattina. Due feriti e conseguenze pesanti sul traffico tra Rovato e Montello

Le code in autostrada

BERGAMO — Lunedì difficile per gli automobilisti in viaggio sull’autostrada A4. Per un incidente avvenuto a Grumello del Monte, ci sono lunghe code e rallentamenti soprattutto sulla corsia in direzione Milano.

L’incidente è avvenuto alle prime ore del mattino all’altezza di Grumello: coinvolti un camion e una macchina. Il mezzo pesante ha perso il carico ed è stato necessario chiudere un tratto di strada, ora riaperto.

Nell’incidente sono rimasti feriti una ragazza di 34 anni e un uomo di 44. I malcapitati sono stati portati agli ospedali di Seriate e Chiari.

Lungo il tratto autostradale si sono formati una decina di chilometri di coda, tra Rovato e Grumello, in entrambe le direzioni.

Autostrade per l’Italia consiglia percorsi alternativi. Per chi è in viaggio verso Milano, uscire a Castegnato, percorrere la A35 Brebemi e utilizzare gli svincoli intermedi tra Castrezzato e Romano di Lombardia e da qui seguire le indicazioni per riprendere la A4 verso Bergamo e Milano oppure proseguire fino all’interconnessione con A58 TEEM per raggiungere Milano o Lodi.