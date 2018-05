Bergamo, inizio settimana all’insegna della variabilità

Prevalenza di nuvole, con qualche schiarita. Giovedì forse pioggia diffusa

Tempo a Bergamo (foto bergamosera.com riproduzione vietata)

BERGAMO — Oggi, domani e mercoledì in prevalenza soleggiato. Ma non si può dire del tutto. Giovedì invece dovrebbe tornare la pioggia. Insomma maggio è all’insegna della variabilità sulla Bergamasca.

Per ora restiamo alle prossime ore e a affidiamoci al giudizio dei meteorologi. Oggi, secondo gli esperti di Meteo.it, al mattino cielo nuvoloso con sprazzi di schiarite. Qualche pioggia isolata sul nord della Lombardia. Temperature minime stazionarie. Nel pomeriggio nuvolosità variabile, con schiarite più ampie. Massime in calo.

Per domani, martedì 8 maggio, al mattino cielo poco nuvoloso in Lombardia, parzialmente nuvoloso sulle altre regioni. Temperature minime in lieve calo.

Nel pomeriggio in pianura cielo poco nuvoloso; sui rilievi nuvolosità cumuliforme associata a locali episodi di instabilità. La sera qualche temporale sui rilievi e nelle valli. Massime in aumento. Venti deboli.