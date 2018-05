Bergamo, il 3 giugno la Camminata nerazzurra

Attese quindicimila persone alla manifestazione dei tifosi dell'Atalanta

Camminata nerazzurra

BERGAMO — Sarà domenica 3 giugno 2018 la dodicesima edizione della “Camminata nerazzurra”, la marcia non competitiva dedicata, in particolare ma non solo, ai tifosi dell’Atalanta.

L’appuntamento è uno dei più attesi dell’intera stagione ed è entrato ormai nel cuore di tutti i bergamaschi. Una due giorni di festa dedicata ai colori nerazzurri, allo sport, al divertimento e alla solidarietà, dato che parte del ricavato verrà, come ogni anno, devoluto in beneficenza.

Ospite d’onore di questa edizione sarà l’ex giocatore atalantino Cristian Raimondi, che ha firmato la maglia ufficiale della Camminata Nerazzurra 2018, quella che sarà consegnata a tutti i partecipanti al momento dell’iscrizione e che andrà ad arricchire la collezione dei veterani di questa importante iniziativa.

Si parte sabato 2 giugno alle 9 con l’inaugurazione del villaggio nerazzurro in piazza Vittorio Veneto a Bergamo, in pieno centro città. Questa prima parte della manifestazione coinvolgerà soprattutto i bambini: l’Atalanta infatti organizzerà i camp per i più giovani grazie all’allestimento di un campo da calcio sintetico mentre un’area sarà attrezzata con gonfiabili aperti a tutti i piccoli.

Domenica 3 giugno sarà la grande giornata: sono attese più di 15mila persone per la partecipazione alla “Camminata nerazzurra”, considerata anche l’ottima stagione della quale si è resa protagonista l’Atalanta. Una marcia adatta a tutte le età, data la presenza di tre percorsi con lunghezze e difficoltà diverse.

Si parte alle ore 7.30 con la celebrazione della Santa Messa all’aperto in piazza Vittorio Veneto.

Alle ore 8.45 tutti sul Sentierone sulla linea di partenza della Camminata per affrontare, ognuno con il proprio passo, i percorsi di 6, 10 e 17 chilometri lungo le vie di Città Alta e Bassa. Su ogni percorso saranno presenti dei punti di ristoro.

La premiazione dei gruppi partecipanti avverrà alle ore 11 e ci sarà un’estrazione di premi tra cui un weekend per due persone in una capitale europea, ma anche televisori, batterie di pentole, maglie ufficiali da gara dell’Atalanta.

Ad ogni partecipante, all’arrivo, verrà consegnata una borsa con generi di conforto, compresa nella quota di iscrizione alla marcia insieme alla maglietta ufficiale.

Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza ad alcune associazioni di Bergamo operanti sul territorio. Nel corso delle undici passate edizioni, con oltre 115mila partecipanti totali, la Camminata nerazzurra è stata in grado di donare finora 503mila euro.