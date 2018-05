Bergamo, due giorni di pioggia: nuovoloso nel weekend

Neve a 1800 metri sulle Alpi. Temperature tornano nella media primaverile

Pioggia a Bergamo

BERGAMO — Temperature in picchiata dopo il picco “estivo” dei giorni scorsi, in Bergamasca. Il termometro è tornato a livelli stagionali più consoni, intorno ai 17-20°C, dopo essere schizzato verso l’alto con il caldo, decisamente anomalo, della settimana scorsa.

Le previsioni del tempo dicono che i prossimi giorni saranno di primavera. Ovvero, alternanza di piogge e schiarite, tipiche di maggio.

Oggi gli esperti di Meteo.it prevedono al mattino cielo coperto con piogge diffuse, in prevalenza deboli. Neve fino a 1800 m circa sulle Alpi occidentali. Temperature minime stazionarie. Nel pomeriggio cielo coperto. Le piogge tenderanno ad attenuarsi e a cessare in Lombardia. Massime in lieve calo.

Domani, al mattino cielo molto nuvoloso e possibilità di piogge. Temperature minime in aumento. Nel pomeriggio cielo molto nuvoloso, con piogge intermittenti sul nord della Lombardia. Massime in rialzo.

Nel weekend è previsto un miglioramento. Non pioverà ma il cielo resterà in prevalenza nuvoloso.