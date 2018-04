Molise, vince il centrodestra: flop M5s. Forza Italia davanti alla Lega

Andrea Greco e Donato Toma

ROMA — Il Centrodestra vince le elezioni regionali in Molise. Il Movimento 5 stelle esce battuto. Mentre lo spoglio delle schede è ancora in corso, Donato Toma della coalizione di Centrodestra ha un vantaggio molto ampio su Andrea Greco (M5S).

Quando mancano meno di 100 sezioni al termine dello scrutinio (306 su 394), Donato Toma, candidato al centrodestra ha ottenuto il 44,5 per cento delle preferenze. Andrea Greco, sostenuto dal Movimento 5 stelle, é al 37,4 per cento, Carlo Veneziale (centrosinistra) al 16,8 per cento e Agostino Di Giacomo (Casapound) allo 0,35.

Primo partito é il Movimento 5 stelle al 30,5 per cento. Nel centrodestra, Forza Italia cala ma riesce a sopravanzare la Lega. Gli azzurri sono al 9,6 per cento e la Lega all’8,1. Fratelli d’Italia al 4,5. Popolari per l’Italia al 7,6, Udc al 5,5. Nel centrosinistra infine il Partito Democratico é all’8,7 e Liberi e uguali al 3,2.

Per il Movimento 5 Stelle si tratta di un brutto risultato. Dopo il 44% alle Politiche, si attendeva di sfondare nella sua prima regione. Un flop inatteso.

Disastro Pd sotto il 9 per cento e in netta flessione rispetto al 15,2 delle Politiche. Leu rimane sulle stesse percentuali delle politiche, sopra il 3 per cento.