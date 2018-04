Martina (Pd) attacca: da Lega e M5s solo chiacchiere

Il segretario reggente del Pd Maurizio Martina

ROMA — “Il paese aspetta da settimane, da 43 giorni ormai, che le forze che hanno prevalso il 4 marzo dicano con serietà cosa intendono fare. Ci vuole più rispetto dei cittadini, la smettano con questo spettacolo desolante fatto solo di tatticismi e personalismi”. Lo afferma il segretario reggente del Partito Democratico, il bergamasco Maurizio Martina.

“Trovo veramente assurda l’idea di Salvini per cui il Paese deve aspettare i suoi tornaconti elettorali. Avvisatelo che il Paese ha già votato e adesso chiede risposte, non propaganda. Questo uso delle elezioni regionali di Molise e Friuli come fossero cavie da laboratorio é quanto di più irrispettoso possibile verso gli elettori di quelle regioni oltre che di tutti gli italiani”, conclude Martina.