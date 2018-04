Sabrina Ferilli in gran forma nella spa

Il tempo sembra non passare mai per Sabrina Ferilli. La bella attrice, 53 anni, è stata paparazzata in una spa della provincia di Siena, in gran forma.

Gli scatti sono stati pubblicati dal settimanale Chi. Nelle foto si vede l’attrice mentre si rilassa alle terme in Toscana con il marito Flavio Cattaneo.

Fra i due bagni, coccole e grande complicità. Oltre al relax nella spa toscana, in città Sabrina e Flavio si tengono in forma con lunghe passeggiate e sedute in palestra.