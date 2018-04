Dote scuola: come ottenere i contributi dalla Regione

Staziati 33 milioni di euro per il buono scuola e per l'acquisto di libri e materiale tecnologico didattico

Scuola

BERGAMO — Torna la dote scuola in Lombardia. La Regione ha emesso un avviso per la presentazione della domanda 2018/2019 per le componenti “buono scuola” e “contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica”.

Il buono scuola è finalizzato a sostenere gli studenti che frequentano una scuola paritaria o statale che preveda una retta di iscrizione e frequenza per i percorsi di istruzione.

Il contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica, è invece finalizzato a sostenere la spesa delle famiglie per l’acquisto dei libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica, nel compimento dell’obbligo scolastico sia nei percorsi di istruzione che di istruzione e formazione professionale.

Le domande possono essere presentate da uno dei genitori o altri soggetti che rappresentano lo studente interessato. Lo studente, se maggiorenne, può presentare personalmente la domanda.

Ecco chi possono essere i beneficiari del buono scuola:

studenti residenti in Lombardia di età inferiore a 21 anni iscritti per l’anno scolastico 2018/2019 a corsi ordinari di studio presso scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado paritarie o statali con retta di frequenza, aventi sede in Lombardia o nelle regioni limitrofe purché lo studente pendolare, al termine delle lezioni, rientri quotidianamente alla propria residenza. Per corsi ordinari di studio si intendono quelli previsti dagli ordinamenti nazionali e regionali per le scuole secondarie di primo e secondo grado. Il nucleo familiare richiedente deve avere una certificazione Isee inferiore o uguale a 40mila euro.

Ecco invece i requisiti per accedere al contributo per l’acquisto dei libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica:

studenti residenti in Lombardia di età non superiore ai 18 anni iscritti per l’anno scolastico 2018/2019 a: corsi ordinari di studio presso scuole secondarie di 1° grado (classi I, II e III) e secondarie di 2° grado (classi I e II), statali e paritarie aventi sede in Lombardia o in regioni confinanti purché lo studente pendolare, al termine delle lezioni, rientri quotidianamente alla propria residenza; percorsi di istruzione e formazione professionale (classi I e II) erogati in assolvimento dell’obbligo scolastico dalle istituzioni formative accreditate al sistema di istruzione e formazione professionale regionale, aventi sede in Lombardia o in regioni confinanti purché lo studente pendolare, al termine delle lezioni, rientri quotidianamente alla propria residenza.

Il finanziamento totale è di 33,5 milioni di euro. Il contributo riconosciuto alla famiglia consiste in un voucher che contribuisce alle spese scolastiche che la famiglia dovrà sostenere per l’iscrizione e la frequenza dei propri figli.

Il contributo del buono scuola viene determinato in relazione alle fasce Isee di appartenenza e all’ordine e grado di scuola frequentata, e va da un minimo di 300 euro ad un massimo di duemila euro.

Anche il contributo per l’acquisto dei libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica è determinato, in relazione alle fasce Isee di appartenenza e all’ordine e grado di scuola frequentata, da un minimo di 90 euro a un massimo di 240 euro.

Le domande possono essere presentate online a questo indirizzo dalle ore 12.00 del 16 aprile 2018 alle ore 12.00 del 18 giugno 2018.