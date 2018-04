Gianna Nannini, caduta sul palco

Infortunio per Gianna Nannini durante il concerto a Genova per il tour “Fenomenale”. La cantante 61enne è scivolata finendo per terra senza riuscire pià ad alzarsi fino all’arrivo dei soccorritori.

La cantante è stata portata a Villa Scassi di Sampierdarena per le cure.

Tutto accade sul palco del Rds Stadium in Liguria. Gianna cade, il concerto viene sospeso a quattro canzoni dalla fine.

“Mi dispiace aver interrotto un concerto bellissimo a quattro pezzi dalla fine – dice Gianna Nannini su Twitter – Grazie ai Volontari della Croce Rossa Genovese e ai dottori e infermieri di Villa Scassi di Sampierdarena. Ho un grosso problema al ginocchio, ma ci vediamo a Montichiari e…. tutti seduti!”.