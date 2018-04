Bergamo, torna il maltempo: piogge e temporali fino a giovedì

Nuova perturbazione porterà precipitazioni anche intense sulla nostra provincia

Pioggia a Bergamo

BERGAMO — Dopo due giorni di bel tempo in Bergamasca, tornano piogge e temporali. A partire da stasera e per i prossimi due giorni, il maltempo la farà da padrone sulla nostra provincia.

Secondo le previsioni degli esperti di meteo.it oggi al mattino peggiora con nubi anche compatte e qualche precipitazione sulla Lombardia. Neve oltre 1500-1800 metri.

Nel pomeriggio le piogge si fanno più intense e si estendono gradualmente alla Lombardia. Neve oltre 1500 m. Temperature massime in calo.

Domani, mercoledì, al mattino cielo in prevalenza coperto con locali precipitazioni su Alpi e Lombardia; neve oltre i 1300-1500 m.

Nel pomeriggio precipitazioni più diffuse, in intensificazioni con possibili rovesci o temporali in Lombardia. Temperature massime in ulteriore lieve calo.

Il sole dovrebbe tornare venerdì