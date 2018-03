Traffico di marijuana dalla Spagna: arresti a Bergamo

Indagine della procura di Firenze. Quattro persone in manette, undici indagati

I carabinieri

BERGAMO — Una vasta operazione antidroga dei carabinieri sta coinvolgendo anche Bergamo. I militari dell’Arma, su provvedimento della procura di Firenze, hanno effettuato quattro arresti in Toscana, nella nostra provincia e in Catalagna (Spagna).

Nel mirino un’associazione dedita al traffico di stupefacenti tra Spagna e Italia. Al centro delle indagini due fratelli di origine siciliana indagati come finanziatori e organizzatori in un’associazione finalizzata alla coltivazione in Spagna di ingenti quantitativi di marijuana da importare e commercializzare in Italia.

I carabinieri stanno eseguendo anche perquisizioni nei confronti di undici indagati ritenuti responsabili di trasferimento fraudolento di valori e bancarotta fraudolenta, in relazione a un bar di Firenze e al fallimento di varie società create negli anni per la gestione.