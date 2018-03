Bergamo, giovedì previste piogge intense

Due giorni di bel tempo, poi una nuova perturbazione sulla Bergamasca

La pioggia a Bergamo

BERGAMO — Due giorni di tregua, con il bel tempo. Poi da giovedì una nuova perturbazione porterà piogge copiose sulla Bergamasca con nevicate ad alta quota.

Sono le previsioni degli esperti di meteo.it. Secondo i meteorologi assisteremo la fase di tempo bello durerà solo due giorni per poi lasciare spazio di nuovo al maltempo, tipico della primavera.

Oggi, al mattino cielo in prevalenza poco nuvoloso. All’alba possibili banchi di nebbia sulla pianura. Temperature minime in lieve calo. Nel pomeriggio tempo nel complesso soleggiato. Un po’ di nubi su Spezzino e Lombardia orientale. Massime in rialzo. Venti moderati di Foehn nelle valli alpine occidentali.

Domani, al mattino cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature minime stazionarie o in lieve calo. Nel pomeriggio tempo generalmente soleggiato. Massime stazionarie e nella norma. Venti moderati da sud ovest sul mar ligure.

Il tempo peggiorerà di parecchio giovedì quando ci saranno piogge diffuse e intense su tutta la Lombardia, Bergamasca compresa e nuove nevicate sulle montagne.