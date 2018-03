Virtus Bergamo, Marpuzio e Pellegrini al Viareggio

Manuel Marzupio

BERGAMO — Non smettono di finire le sorprese in casa Virtus Bergamo. Nelle ultime ore Manuel Marzupio, difensore bianconero classe 2000, è stato convocato per il Torneo di Viareggio, il più prestigioso appuntamento dell’anno a livello giovanile, che disputerà con la maglia dell’Inter.

Bergamasco doc, dopo la trafila nella stessa società milanese, Manuel Marzupio è arrivato alla corte della società del presidente Ezio Morosini nella stagione 2016/2017, contribuendo in maniera decisiva alla conquista del titolo Nazionale con la Juniores Nazionale di mister Mirko Togni, esordendo e diventato titolare tra la fine del girone d’andata e l’inizio del ritorno nel 2017/2018 in Prima squadra con mister Armando Madonna.

La convocazione di Marzupio è la seconda chiamata nel giro di pochi giorni che gratifica il lavoro di tutta la Virtus Bergamo 1909. Sempre nella competizione toscana troveremo in campo con la maglia della Rappresentativa di Serie D, la Nazionale di categoria, l’esterno classe 1999 Matteo Pellegrini, che dopo una serie di stage andati a buon fine è stato scelto dal mister Augusto Gentilini.

Tutta la Virtus Bergamo 1909, decisiva con il lavoro delle sue componenti, dallo staff societario a quello tecnico, si congratula con Marzupio e Pellegrini per il risultato raggiunto, un altro traguardo che dimostra tutta la bontà del lavoro dedicato ai giovani e alla Prima squadra.