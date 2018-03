Bergamo, concorso e open day all’Accademia Gdf (foto)

La vincitrice del concorso letterario con Patrizia Graziani e il comandante Pomponi

BERGAMO — Cerimonia di premiazione degli studenti vincitori della decima edizione del premio “Scuolaccademia”, ieri nella sede dell’Accademia della Guardia di finanza di Bergamo.

Il concorso letterario, istituito dall’Accademia e dall’Ufficio scolastico territoriale di Bergamo, con il sostegno dell’Avis provinciale di Bergamo, è rivolto agli studenti iscritti nel 2016/2017 alle classi quarte degli istituti superiori di Bergamo e provincia. Ha come obiettivo quello di favorire lo studio e il confronto tra giovani su un tema di particolare interesse sociale, economico, etico e giuridico.

A questa edizione hanno partecipato 42 studenti di dodici istituti superiori statali e paritari del capoluogo e della provincia di Bergamo. La prova ha avuto come titolo: “La spesa pubblica dovrebbe essere finalizzata a vantaggio della collettività e del vivere comune. Forme di illegalità e di spreco connesse alla gestione e all’utilizzo delle risorse finanziarie dello Stato impediscono, però, che ciò sempre accada. In questa prospettiva, illustra azioni e modalità esistenti e proponine anche di nuove, per prevenire e contrastare in modo efficace tale fenomeno”.

Gli elaborati sono stati valutati sia da una commissione mista, composta da rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo e dell’Accademia della Guardia di Finanza, che ha selezionato i cinque temi migliori per forma e contenuto, sia da una commissione formata da dieci Ufficiali allievi del 3° anno di Accademia, che hanno valutato gli elaborati di studenti a loro quasi coetanei, conferendo il “Premio cadetto”.

Durante la cerimonia di premiazione, il generale di divisione Virgilio Pomponi, comandante dell’Accademia, ha sottolineato che la finalità del concorso è “promuovere la divulgazione della cultura della legalità tra i giovani, indispensabile per garantire lo sviluppo armonioso della collettività e pietra miliare nel percorso di cittadinanza che li porterà a diventare gli adulti di domani. In merito al tema trattato negli elaborati, la Guardia di Finanza vede nella lotta a tutte le forme di illegalità e di spreco nel settore della spesa pubblica uno dei obiettivi istituzionali più delicati nell’ambito della polizia finanziaria. Questa attività di contrasto posta in essere dal Corpo contribuisce, in maniera determinante, alla tutela dei cittadini onesti, in un periodo in cui le frodi al sistema sanitario e previdenziale nonché i fenomeni di corruzione e gli illeciti legati agli appalti pubblici sono sempre più diffusi”.

“Scuolaccademia rappresenta un’esperienza importante, a prosecuzione di una pluriennale collaborazione tra l’Ufficio Scolastico e l’Accademia della Guardia di Finanza – ha aggiunto il provveditore Patrizia Graziani -. I partecipanti hanno presentato a diverso modo nei propri elaborati azioni e proposte per una migliore gestione della spesa pubblica, dimostrando una forte tensione etica per prevenire e contrastare forme di illegalità e sprechi, sapendosi destreggiare con una variegata competenza in ambito economico e finanziario. Direi che l’obiettivo del concorso è stato raggiunto anche quest’anno, come dimostra l’apprezzamento da parte delle scuole come delle studentesse e degli studenti partecipanti”.

Il procuratore regionale per la Lombardia della Corte dei Conti, Salvatore Piato ha sottolineato che “il contrasto agli illeciti di natura finanziaria deve percorrere nuove direzioni, non solo la via penale, ma anche quella della prevenzione amministrativa e della formazione culturale”.

Il procuratore ha evidenziato come, al giorno d’oggi, la corruzione e l’illegalità economico-finanziaria siano purtroppo un fenomeno diffuso, sottolineando anche la forte collaborazione e l’efficacia dell’azione di contrasto della magistratura e della Guardia di Finanza. L’intervento si è concluso con l’auspicio di un recupero del senso della legge da un punto di vista culturale, con l’impegno di non consentire il “furto” del futuro ai nostri giovani.

Il primo premio è stato assegnato a Noemi Verzeri del liceo scientifico “Galileo Galilei” di Caravaggio; al secondo posto si è classificata Vanessa Bellini del liceo delle scienze umane “Suore Sacramentine” di Bergamo; terza classificata Cristina Colombo dell’istituto “Betty Ambiveri” di Presezzo, liceo delle scienze umane; quarto classificato Roberto Mauri del liceo classico “Paolo Sarpi” di Bergamo; al quinto posto Sara Allushi del liceo linguistico “Giovanni Falcone” di Bergamo.

Durante la mattinata l’Accademia ha organizzato anche un open day, aprendo le sue porte a circa 270 cittadini e studenti degli istituti secondari di secondo grado, per far visitare la struttura e fornire informazioni sul concorso pubblico per l’ammissione in Accademia nell’anno di studi 2018/2019.