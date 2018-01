Sestriere: valanga colpisce un condominio

TORINO — Una slavina si è abbattuta in serata al Sestriere, colpendo un condominio. Sette le famiglie evacuate.

La neve, oltre un metro quella caduta nelle ultime 24 ore, ha sfondato porte e finestre del condominio Bellenuove, in via Terzo Reggimento Alpini.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno sgombrato lo stabile. Nessuno – informa il Comando provinciale dell’Arma – è rimasto ferito.

L’edificio si trova a poca distanza dalla provinciale 23 della Val Chisone chiusa al traffico per il rischio slavine.

Il pericolo di valanghe in Piemonte sale al livello massimo, il grado 5 della scala europea. L’apice del rischio, per la neve molto abbondante e di tipo umido – si avvisa l’ultimo bollettino valanghe di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) – è previsto tra la prossima notte e la mattinata di domani. “Sono attese valanghe spontanee di grandi dimensioni dai siti che non si sono ancora scaricati”.

Il rischio massimo va dalle Alpi Graie alle Pennine, nel resto dell’arco alpino pericolo di grado 4 (“forte”). A rendere molto instabile il manto è il tipo di neve, umida.