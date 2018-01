Bergamo, tempesta alla Befana. Neve in montagna

Sabato previste nevicate sopra i 1200 metri. Piogge anche copiose in pianura

L'incanto della neve

BERGAMO — Sarà una Befana caratterizzata dal maltempo quella in arrivo. Neve e freddo in montagna, piogge anche di notevole intensità in pianura, Bergamasca compresa.

Sarà una vera a propria tempesta, secondo gli esperti, quella che giungerà sul Nord Italia dal Nord Atlantico.

Per sabato 6 gennaio è previsto tempo in peggioramento su Piemonte, Liguria, Alpi e Prealpi tutte. Precipitazioni intense al Nordovest, anche con locali nubifragi.

Molta neve sui settori alpini, inizialmente sopra i 700-900 metri e poi quota in rialzo. Neve anche sulle Prealpi sopra i 1.200-1.300 metri.